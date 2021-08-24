В Касимове отключили газоснабжение на трое суток

Давления газа в Касимове не наблюдается - жители озабочены. Фото из архива "КП"-Рязань".
Жительница Касимова Ирина Шевчук сообщила «КП»-Рязань» о том, что в городе отключено газоснабжение.
- Неожиданно пропал газ в квартире, я позвонила в диспетчерскую газовой службы, и мне диспетчер сообщил, что газ отключили на трое суток. Так им велели говорить при подобного рода звонках, - рассказала женщина. – При этом мне задали вопрос: «Вы что, не в 21 веке живёте? Мол, у всех есть микроволновки и электроплиты».
Шевчук по семейным обстоятельствам газ нужен практически постоянно, поэтому она стала интересоваться, как же обстоят дела в соседних микрорайонах. Оказалось, что «там газ то включают, то выключают». Подтверждение можно прочитать здесь.
- Почему на трое суток, ведь по закону даже при аварии газоснабжение должно быть отключено на срок не более суток, - мы тоже задались этим вопросом и позвонили в «Межрегионгаз Рязань».
В настоящий момент ждём официальный комментарий.
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