Теперь отдыхающие из Солотчи напрямую доберутся до вокзалов. Фото: Павел АВЕРИН

В Рязани изменится маршрут движения автобуса №22 - об этом «КП»-Рязань» сообщил начальник управления транспорта городской администрации Вениамин Синяков.

Сейчас конечными пунктами являются Театральная площадь и санаторий «Старица» в Солотче, которая административно входит в Советский округ областного центра.

- Мы приняли решение продлить маршрут до вокзала Рязань-2. Первое: прибыв в областной центр по железной дороге, жители пригорода смогут в любое время добраться до дома без пересадок. Второе - маршрут будет более актуальным - по улице Есенина рязанцы смогут доехать до крупных торговых центров, расположенных на Солотчинском шоссе, - рассказал Синяков. - Для этого мы добавим еще одну единицу транспорта на маршрут.

Отметим, что автобус 22 маршрута будет двигаться с Театральной площади по улице Ленина, по Первомайскому проспекту до привокзальной площади Рязань-2, а затем в обратном направлении по этим же улицам.