За неделю ямы залатают на семи улицах Рязани

Администрация Рязани отчиталась о ямочном ремонте с 29 июля по 5 августа и поделилась планами на предстоящую неделю. В указанные сроки, если верить чиновникам, работы проведены на 12 участках. Это улицы Октябрьская, Зубковой, Вишневая, Соборная, Быстрецкая, Семашко, Почтовая, Стройкова, Первомайский проспект и Касимовское шоссе.

На Касимовское шоссе и улицу Стройкова бригады Дирекции благоустройства города выйдут снова. Также на ближайшие дни планируется залатать улицы Советской Армии, Центральную, Энгельса, Толстого, Великанова.

Разметку продолжат обновлять на Московском шоссе.

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