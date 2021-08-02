Еще на пяти улицах Рязани проведут ямочный ремонт

Горадминистрация отчиталась о проведенном и объявила о предстоящем ямочном ремонте дорог в Рязани. Информация появилась 2 августа на официальном сайте исполнительного органа власти.

Чиновники сообщили о выполненных с 23 по 30 июля работах на улицах Нефтезаводской, Октябрьской, Полевой, Интернациональной, Гагарина, Стройкова, Быстрецкой, Рыбацкой, 1-й Нагорной, Касимовском шоссе, автодороге Божатково, проезде Речников. Площадь «заплаток», по их словам, составила 850 квадратных метров.

На текущей неделе на очереди улицы Советской Армии, Октябрьская, Великанова, Стройкова, а также Касимовское шоссе.

Обмолвилась пресс-служба горадминистрации и о разметке. Ее будут наносить на улице Циолковского.

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