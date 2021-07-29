Рязань может остаться без муниципального хлебозавода

Парадокс: строгое соблюдение технологий может привести к банкротству муниципального хлебозавода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В администрации Рязани 29 июля состоялось совещание рабочей группы, на котором была рассмотрена текущая ситуация на рязанском муниципальном хлебозаводе №3. Один из ее членов, Дмитрий Володин, поделился впечатлениями с «КП»-Рязань».

По словам депутата Рязгордумы, ситуация тревожная. Предприятию не удается выбраться из накопленных задолженностей прошлых лет, существует угроза приостановки банковских расчетов. Володин процитировал парадоксальные слова и.о. директора хлебозавода Владислава Торгонского:

- Не получается выйти на рентабельность и прибыльность по нескольким причинам: строгое следование технологиям, полный социальный пакет для сотрудников, устаревшее технологически оборудование.

Следующее заседание рабочей группы наметили через две недели. Руководителю предприятия поручено подготовить примерный план выхода из кризиса, в том числе с предложениями по обновлению оборудования.

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