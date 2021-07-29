В экопоселении под Рязанью выращивают кедры

Кедровые орехи полезны от многих болезней.

Кедровый рожок - поселение небольшое, всего пятьдесят поместий, но уже реально существующее. Место обжитое, обросшее житейской инфраструктурой, словом, состоявшееся. Так рассказывает об этом уникальном месте сайт поселения.

Свое название поселение родовых поместий обрело не сразу, лишь после долгих лет становления. Почти все жители считают своим долгом сажать, взрастить на рязанской земле эти могучие таежные исполины. И конечно же, в этом названии знак уважения к соседней деревне Рожок, рядом с которой поселение и возникло.

ГТРК "Ока" сообщила лишь об одном энтузиасте - Владимире Григоровиче. Первые саженцы он посадил ещё 17 лет назад. Сейчас это роща из высокорослых, величественных, хвойных деревьев. Отметим, что разведением кедров на Европейской части России начали заниматься в XVII веке.

Один любопытный факт: на днях депутаты одной из думских партий внесли законопроект, разрешающий создавать семейным гражданам России поместья на государственных земельных участках.

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