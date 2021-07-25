В Рязани на улице Бирюзова установят бюст маршала Бирюзова

Памятник должен расположиться на этом перекрестке

Городские власти Рязани решили потратить 1,87 млн бюджетных рублей на установку бюста маршала Сергея Бирюзова. На сайте госзакупок имеется информация, что электронный аукцион состоялся, поставщик уже определен. Бюст должен расположиться у дома 9/23 по улице Бюрюзова, где уже имеется мемориальная доска, рассказывающая, в честь кого названа улица.

Бюст маршала Бирюзова был подарен Рязани 21 августа прошлого года, в день 115-летия героя, по инициативе уроженца Скопина, режиссера и продюсера Юрия Душина. Сергей Бирюзов – советский офицер и генерал, родившийся в Скопине, прошедший всю Великую Отечественную войну, участвовавший в освобождении Белграда. В 1964 году маршал Бирюзов, отправившись на юбилей этой победы в Югославию, разбился в авиакатастрофе на берегах Дуная. Улица в Рязани названа его именем в 1975 году.