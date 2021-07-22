Уже 24 июля в Рязани стартует новый проект «Летний экран» - вход свободный

Рязанские любители кино могут бесплатно посмотреть классику жанра.
24 июля в 21.00 в Зеленом театре ЦПКиО стартует новый проект кино под открытым небом «Летний экран». По субботам здесь будут демонстрироваться известные зарубежные и российские кинокартины. Что немаловажно, вход свободный. Радостным известием для любителей кинематографа делится сайт городской администрации.
Культовый фильм-анимэ Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками», которому в этом году исполняется 20 лет, откроет череду кинопоказов. Подчеркнём, что наиболее полно с мероприятиями фестивального сезона «Лето в парке» можно ознакомиться в официальной группе ЦПКиО.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!