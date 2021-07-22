Уже 24 июля в Рязани стартует новый проект «Летний экран» - вход свободный

Рязанские любители кино могут бесплатно посмотреть классику жанра.

24 июля в 21.00 в Зеленом театре ЦПКиО стартует новый проект кино под открытым небом «Летний экран». По субботам здесь будут демонстрироваться известные зарубежные и российские кинокартины. Что немаловажно, вход свободный. Радостным известием для любителей кинематографа делится сайт городской администрации.

Культовый фильм-анимэ Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками», которому в этом году исполняется 20 лет, откроет череду кинопоказов. Подчеркнём, что наиболее полно с мероприятиями фестивального сезона «Лето в парке» можно ознакомиться в официальной группе ЦПКиО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!