Вода пропала в купели женского монастыря под Рязанью

Купальня оформлена красочно, однако... Фото из архива "КП"-Рязань".

Сообщение о том, что паломники, прибывшие в Солотчинский женский монастырь для того, чтобы окунуться в купель с освященной водой, так и не смогли этого сделать, появилось в паблике "Новости Рязани ВКонтакте". Однако пост сопровождается красноречивым фото, где воды в купели предостаточно - где сделано оно, не разъясняется.

"Открыта только одна женская купель и почему-то воды в ней не оказалось. Пытались дозвониться по указанному на двери телефону(подписан как справочный), но на том конце не поднимают трубку. Никто ничего не знает", - написали разочарованные странники.

Верующие люди пытаются через соцсети выяснить, как обстоят дела в других купелях.

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