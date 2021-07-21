Только по одной полосе можно будет проехать мимо ж\д вокзала «Рязань-1»

Проезд будет в этом месте возможен только по одной полосе.

В связи с ремонтом водопровода по адресу: улица Вокзальная, дом 65 будет ограничено движение транспорта по одной полосе движения в направлении железнодорожного вокзала «Рязань-1». Чиновники горадминистрации обещают, что неудобства временного характера. Они будут сохраняться лишь в короткий промежуток времени: с 10.00 21 июля до 02.00 22 июля.

Логично, что место проведения работ огорожено, установлены предупреждающие знаки. Наше издание присоединяется к городской администрации и просит автомобилистов учитывать это обстоятельство при планировании своих поездок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!