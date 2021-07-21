Меню школьного питания изменится в Рязани

В свой день рождения Ирина Гончарова поделилась хорошими новостями. Фото: Павел АВЕРИН

В Рязани в новом учебном году изменится школьное меню. Как именно - рассказала 21 июля на заседании комитета по социальной политике Рязанской гордумы начальник управления экономики Ирина Гончарова.

По ее словам, в меню появятся продукты, отвечающие трендам современного полезного питания. В него включат диетическое мясо индейки, кисломолочные йогурты на живой закваске, значительно вырастет количество овощных блюд и гарниров.

Начальник городского управления образования Дмитрий Филиппов подчеркнул, что при формировании меню учли пожелания как детей, так и родителей. При этом Филиппов заявил, что расходы на школьное питание в Рязани увеличатся на 25 с лишним миллионов рублей.

Гончарова, отвечая на вопрос одного из депутатов, подчеркнула, что цена в ближайшее время повышаться не будет.

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