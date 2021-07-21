Стрелявшего в рязанской маршрутке №33 задержали

В Рязани задержали молодого человека, устроившего стрельбу в маршрутке №33. Конфликт между двумя пассажирами произошел вечером 20 июля во время движения микроавтобуса по улице Щорса.

27-летний горожанин выстрелил в 26-летнего знакомого из газового пистолета из-за личных неприязненных отношений. К тому моменту, когда после звонка одного из очевидцев на место приехали полицейские, стрелок уже скрылся.

«Был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Достаточно быстро стрелявший был задержан и доставлен в отделении полиции. В отношении него составлен протокол о мелком хулиганстве», - рассказали «КП-Рязань» в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

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