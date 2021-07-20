Рязанец Дмитрий Андрейкин вышел в 1/16 финала Кубка мира ФИДЕ. Фото: Евгения ГУСЕВА

Кубок мира по шахматам проходит с 12 июля по 6 августа 2021 года в Сочи. Сильнейшие гроссмейстеры современности разыграют призовой фонд в размере 1 892 500$ и два билета на Турнир претендентов 2022.

На всех стадиях матчи состоят из двух партий с контролем ФИДЕ (90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого). При равном счете проводится тай-брейк. Если все эти поединки не выявят победителя, то играется Армагеддон.

Коренной рязанец Дмитрий Андрейкин вместе с другими гроссмейстерами начал играть со стадии в 1/64 финала – сейчас он благодаря двум победам (над Эмре Кеной и Нихало Сариным) уже в 1/16.

Статус турнира подчеркивает тот факт, что на нем играет чемпион мира Магнус Карлсен.

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