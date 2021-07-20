В Солотче построят центр выявления и поддержки одаренных детей

В рязанском поселке Солотча создадут региональный центр выявления и поддержки одаренных детей. Учреждение разместится в комплексе зданий и сооружений, которые построят в районе «Солотча-1». Конкурс на разработку проекта за 21 млн рублей объявило областное правительство.

«Раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области естественнонаучных, физико-математических, гуманитарных дисциплин, искусств, спорта», - такую цель для будущего центра декламируют власти.

Проект должен предусматривать строительство культурно-досугового центра со столовой, учебного корпуса на 250 мест, общежития для сотрудиков, площадок для мини-футбола волейбола и баскетбола, монтаж гимнастического городка, комплекса тренажеров, сборно-разборных трибун. Также планируется возвести павильон-раздевальную, здание КПП, трансформаторную подстанцию, котельную, реконструировать канализационную насосную станцию и водозаборную скважину.

Подготовить проектную документацию необходимо до 10 февраля 2022 года включительно.

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