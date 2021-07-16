Дом сгорел от молнии в селе Коростово под Рязанью

Вид на село Коростово через Оку Фото: Владимир ФРОЛОВ

Во второй половине дня 16 июля в селе Коростово Рязанского района загорелся жилой дом. Причиной пожара стал удар молнии: рязанцев накануне как раз предупреждали о возможных грозах без дождя.

О пожаре сообщила группа Заокского сельского поселения в социальных интернет-сетях. Там было рассказано, как в борьбу с огнем вступили местные активисты. «Вместе пожарные из Полян и добровольная пожарная дружина из Коростова локализовали возгорание», – написали в группе.