Район Рязани возле Новопавловской рощи жалуется на ямы и темноту

Фото с онлайн-приема предоставлено пресс-службой администрации Рязани

Жители Новопавловских переулков в Железнодорожном районе Рязани накопили огромное количество жалоб на работу коммунальных служб. Часть из них озвучила председатель местного территориального общественного самоуправления (ТОС), попавшая на онлайн-прием в видеоконференции к главе администрации Рязани Елене Сорокиной.

Оказалось, что дорога перед домами 3 и 4 по 1-му Новопавловскому проезду, а также у дома 25/76 по улице Новопавловской совершенно разбита, на 3-м Новопавловском проезде давно нет освещения, на 5-м Новопавловском проезде на электрические провода угрожают упасть сучья аварийных деревьев. Кроме этого, не вывозятся своевременно твердые коммунальные отходы – помойные контейнеры стоят переполненными.

Городские власти, у которых подобные проблемы есть не в одном микрорайоне, приняли решение продумать шаги по всем этим фактам, а ямы на дорогах заделать в экстренном порядке, пока рядом ведутся дорожно-ремонтные работы.