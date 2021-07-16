Заросли борщевика захватывают Рязань

Борщевик Сосновского захватывает все новые и новые территории.

Рязанцы сообщают о множестве очагов разрастания борщевика в городе и за его пределами. ГТРК «Ока» посвятила сюжет ядовитому растению, где рассказала о его экспансии в парке 1812 года, на территории у детского сада №12 на улице Гагарина, напротив остановки «Народный бульвар» на Московском шоссе.

Дворник Сергей Клевак – один из тех, кто борется с опасным сорняком – рассказал, что для уничтожения зарослей заливает в корневую систему уксусную кислоту с солью.

«Борщевик Сосновского – злостный многолетний сорняк, достигающий высоты до 3 метров. В соке растения содержатся фурокумарины, которые, попадая на кожу человека, усиливают ее чувствительность к солнечным лучам, в результате чего получаются сильные фотохимические ожоги», - отмечают специалисты минсельхоза (подробнее о том, что делать при контакте с борщевиком – здесь).

Администрация Рязани заявила, что по указанным в сюжете адресам вредоносные растения будут уничтожены. При этом заявку на выезд ДБГ для борьбы с борщевиком может оставить каждый горожанин – по телефону: 8(4912)70-12-93.

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