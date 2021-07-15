Фельдшер из Сапожка изрубила топором машину и травмировала полицейского

В поселке Сапожок фельдшер изрубила топором автомобиль и травмировала нескольких людей.

В рабочем поселке Сапожок (Рязанская область) фельдшер изрубила топором автомобиль, припаркованный во дворе одного из домов, и травмировала нескольких людей. Видео с впавшей в неистовство женщиной опубликовал портал YA62.ru.

Смотреть видеосюжет Фельдшер с топором в Сапожке

Со ссылкой на собственный источник издание сообщает, что, находясь на дежурстве, сотрудница Сапожковской ЦРБ назвала водителю скорой помощи адрес, где в итоге и произошла дикая история. Со слов очевидцев, на видео не попало, как сначала женщина облила автомобиль бензином и, когда у нее не сработала зажигалка, взялась за топор.

Одного из мужчин, пытавшихся ее остановить, фельдшер трижды ударила обухом.

«Также, по данным очевидца, пострадала жительница дома, которая пришла разнимать потасовку - женщина якобы получила открытый перелом руки и была впоследствии прооперирована», - пишут коллеги.

И это еще не все. При попытке утихомирить фельдшера травмы получил один из прибывших на место полицейских (у него якобы вывих трех пальцев).

Факт получения травм сотрудником полиции «КП-Рязань» подтвердили в областном УМВД. Там же добавили, что материалы об инциденте переданы в Следственный комитет для дальнейшего процессуального решения.

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