За изнасилование несовершеннолетнего рязанцу дали 7 лет "строгача"

Суд огласил свой вердикт насильнику. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

30-летнего жителя Рыбновского района, не имеющего постоянного источника дохода, признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ).

Все случилось в январе 2021 года. Особый цинизм в том, что обвиняемый, находясь в гостях у своих друзей, совершил действия против половой неприкосновенности их девятилетнего ребенка. В правоохранительные органы обратились родители, которым он рассказал о случившемся.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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