Комплекс «Окская жемчужина» под Рязанью расширят

Под Рязанью расширят гостинично-развлекательный комплекс «Окская жемчужина». Информация прозвучала на встрече губернатора Николая Любимова с собственником – Иваном Веретенниковым.
По словам Веретенникова, планируется вдвое увеличить территорию аквапарка, продолжить благоустройство набережной и пляжа, построить новые отели, коттеджи, ресторанный и банный комплексы, SPA, игровое пространство для детей. Для реализации этих планов инвестор ищет поддержки от государства, и губернатор, кажется, благосклонен.
«Инвестпроект интересный, и мы со своей стороны будем оказывать необходимое содействие в его реализации, на всех этапах», - цитирует Любимова пресс-служба областного правительства.
Поддержку могут оказать за счет национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который сейчас разрабатывается. Для этого пройдут консультации с Ростуризмом. На первом этапе, напомним, также использовались средства федеральной целевой программы – для строительства инженерной инфраструктуры и автодороги.
В рамках второго этапа инвестор обещает создать более 1700 рабочих мест.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий.
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!