Комплекс «Окская жемчужина» под Рязанью расширят

Под Рязанью расширят гостинично-развлекательный комплекс «Окская жемчужина». Информация прозвучала на встрече губернатора Николая Любимова с собственником – Иваном Веретенниковым.

По словам Веретенникова, планируется вдвое увеличить территорию аквапарка, продолжить благоустройство набережной и пляжа, построить новые отели, коттеджи, ресторанный и банный комплексы, SPA, игровое пространство для детей. Для реализации этих планов инвестор ищет поддержки от государства, и губернатор, кажется, благосклонен.

«Инвестпроект интересный, и мы со своей стороны будем оказывать необходимое содействие в его реализации, на всех этапах», - цитирует Любимова пресс-служба областного правительства.

Поддержку могут оказать за счет национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который сейчас разрабатывается. Для этого пройдут консультации с Ростуризмом. На первом этапе, напомним, также использовались средства федеральной целевой программы – для строительства инженерной инфраструктуры и автодороги.

В рамках второго этапа инвестор обещает создать более 1700 рабочих мест.

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