В красных зонах Рязанской области находятся уже 90 человек

В больницах Рязанской области находится 611 пациентов с коронавирусной инфекцией. Таковы данные региональной оперативной группы на вечер 11 июля, и это новый максимум так называемой третьей волны по числу госпитализированных.

В тяжелом состоянии находятся 90 человек, 26 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. У 436 человек врачи оценивают состояние как средней степени тяжести, у 85 – как удовлетворительное.

Остальные, у кого COVID-19 протекает в легкой форме, проходят лечение на дому.