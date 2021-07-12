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Происшествия12 июля 2021 9:24

В красных зонах Рязанской области находятся уже 90 человек

По общему числу госпитализированных достигнут максимум «третьей волны»
Антон КОНОВАЛОВ
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В больницах Рязанской области находится 611 пациентов с коронавирусной инфекцией. Таковы данные региональной оперативной группы на вечер 11 июля, и это новый максимум так называемой третьей волны по числу госпитализированных.

В тяжелом состоянии находятся 90 человек, 26 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. У 436 человек врачи оценивают состояние как средней степени тяжести, у 85 – как удовлетворительное.

Остальные, у кого COVID-19 протекает в легкой форме, проходят лечение на дому.