В Рязани наблюдают наплыв пациентов с тяжелой формой COVID-19

По состоянию на 10 июля в больницах Рязанской области находятся 609 человек с коронавирусом. Больше было только в конце декабря 2020 года, но даже тогда не наблюдалось такого количества людей с тяжелой формой инфекции.

Как сообщает региональная опергруппа, вечером субботы в тяжелом состоянии находятся 90 пациентов ковидных госпиталей, 27 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние 434 человек медики оценивают как тяжелое, 85 – как удовлетворительное.

Тем временем на странице губернатора Николая Любимова сигнализируют о нехватке мест в реанимациях инфекционных отделений.

«В ближайшее время планируется увеличение койко-мест в ОКБ и БСМП», - ответил на один из комментариев представитель областного минздрава.

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