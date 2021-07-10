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Общество10 июля 2021 14:41

Жара в Рязанской области продлится минимум до 15 июля

А по данным Росгидромета – и того дольше. В приземном слое атмосферы могут накапливаться вредные примеси
Антон КОНОВАЛОВ
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Температурный прогноз до 14 июля от Гидрометцентра России.

Температурный прогноз до 14 июля от Гидрометцентра России.

Жителей Рязанской области оповестили о жаркой погоде в ближайшие дни. ГУ МЧС по региону, ссылаясь на синоптиков, продлило метеопредупреждение до 16 июля.

«В период с 11 по 15 июля на территории Рязанской области сохранится жара 30-34 градуса», - сообщили в ведомстве.

А вот по данным Росгидромета пекло в ЦФО продержится минимум до 18 июля. Температура будет на 5-6 градусов выше климатической нормы. При этом осадков преимущественно не предвидится. Ветер слабый.

Помимо прочих негативных последствий - повышенной нагрузки на организм, вероятных лесных пожаров и т.д. - такие условия могут приводить к накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы по ночам и по утрам.

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