Жара в Рязанской области продлится минимум до 15 июля

Температурный прогноз до 14 июля от Гидрометцентра России.

Жителей Рязанской области оповестили о жаркой погоде в ближайшие дни. ГУ МЧС по региону, ссылаясь на синоптиков, продлило метеопредупреждение до 16 июля.

«В период с 11 по 15 июля на территории Рязанской области сохранится жара 30-34 градуса», - сообщили в ведомстве.

А вот по данным Росгидромета пекло в ЦФО продержится минимум до 18 июля. Температура будет на 5-6 градусов выше климатической нормы. При этом осадков преимущественно не предвидится. Ветер слабый.

Помимо прочих негативных последствий - повышенной нагрузки на организм, вероятных лесных пожаров и т.д. - такие условия могут приводить к накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы по ночам и по утрам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий.

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!