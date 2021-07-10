По центральным улицам Рязани курсируют поливальные машины

Так должно происходить во все дни с температурой воздуха выше +25

Как и прошлым летом, на центральных улицах Рязани появились поливальные машины с цистернами воды. Правда, теперь они не военные, а муниципальные, и поливают обычной водой, а не раствором гипохлорита, дезинфицируя асфальт.

Полив, который производится в июле 2021 года, называется «аэрацией воздуха». Струи из машин направлены не на асфальт, а вверх, чтобы вода не столько смывала пыль с дорожного полотна, сколько увлажняла воздух.

«Аэрацию проводят, когда температура воздуха поднимается выше отметки +25 градусов», – значится в сообщении на сайте городской администрации. Стоит отметить, что всего неделю назад при температуре выше +30 никакой аэрации не проводилось.