В рязанском райцентре Кораблино на пожаре пострадал человек

После того, как огонь потушили, в обесточенной квартире были темнота и задымление

В ночь на 10 июля в городе Кораблино, райцентре на юге Рязанской области, произошел пожар. В 22 часа 56 минут 9 июля в МЧС поступило сообщение, что горит кирпичный жилой дом размером 9 на 25 метров.

Спасатели прибыли на место и обнаружили, что в двухкомнатной квартире горит кухня размером 6 квадратных метров. В тушении участвовали 2 пожарных автомобиля и 3 сотрудника государственной противопожарной службы.

Имеется пострадавший. Причина пожара и ущерб устанавливаются.