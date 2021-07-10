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Происшествия10 июля 2021 10:04

В рязанском райцентре Кораблино на пожаре пострадал человек

В квартире жилого дома загорелась кухня
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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После того, как огонь потушили, в обесточенной квартире были темнота и задымление

После того, как огонь потушили, в обесточенной квартире были темнота и задымление

В ночь на 10 июля в городе Кораблино, райцентре на юге Рязанской области, произошел пожар. В 22 часа 56 минут 9 июля в МЧС поступило сообщение, что горит кирпичный жилой дом размером 9 на 25 метров.

Спасатели прибыли на место и обнаружили, что в двухкомнатной квартире горит кухня размером 6 квадратных метров. В тушении участвовали 2 пожарных автомобиля и 3 сотрудника государственной противопожарной службы.

Имеется пострадавший. Причина пожара и ущерб устанавливаются.