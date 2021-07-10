В Рязани начались жаркие выходные

Самое жаркое время дня хорошо проводить в тени у водоема Фото: Владимир ФРОЛОВ

10 июля в Рязанской области температура воздуха после обеда будет на уровне +34 градусов. Так говорится в прогнозе погоды рязанского филиала Центра по гидрометеорологии, опубликованном региональным управлением МЧС.

Переменная облачность, ветер северный и северо-западный, 4-9 м/с. Влажность в утренние часы выше средних значений.

В воскресенье 11 июля ожидается примерно такая же погода, но в середине дня местами могут пройти кратковременные дожди. Днем +31… +34 градуса Цельсия.