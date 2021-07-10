На рязанском фестивале «Небо России» аэростаты светиться не будут

Обычно вечером аэростаты наполняли теплым воздухом и включали горелки Фото: Владимир ФРОЛОВ

Самая зрелищная часть фестиваля «Небо России», который пройдет в Рязани 21-25 июля, отменена. Вечернее свечение аэростатов запретили, чтобы не собирать тысячи зрителей и не распространять коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили организаторы в паблике фестиваля.

Соревнования аэронавтов на Кубок России состоятся в нашем городе в 15-й раз. Точное место старта и направление полетов каждый день будут определяться, исходя из направления ветра.