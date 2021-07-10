Рязань
Еще
Радио
Рязань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды10 июля 2021 9:41

На рязанском фестивале «Небо России» аэростаты светиться не будут

Власти отменяют мероприятие, которое могло бы собрать много зрителей, из санитарных соображений
Виктор СЕЛЬНИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Обычно вечером аэростаты наполняли теплым воздухом и включали горелки

Обычно вечером аэростаты наполняли теплым воздухом и включали горелки

Фото: Владимир ФРОЛОВ

Самая зрелищная часть фестиваля «Небо России», который пройдет в Рязани 21-25 июля, отменена. Вечернее свечение аэростатов запретили, чтобы не собирать тысячи зрителей и не распространять коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили организаторы в паблике фестиваля.

Соревнования аэронавтов на Кубок России состоятся в нашем городе в 15-й раз. Точное место старта и направление полетов каждый день будут определяться, исходя из направления ветра.