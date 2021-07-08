Жарко и сухо. Появился прогноз для Рязанской области на пятницу и выходные

Погода с 9 по 11 июля будет мало чем отличаться: жарко, ясно и без осадков.

Опубликован прогноз для Рязанской области на 9-11 июля. Погода в эти дни мало чем будет отличаться: жарко, ясно и без осадков.

В пятницу температура воздуха по области +15…+17 ночью и +28…+33 днем. В субботу соответственно +15…+20 и +28…+33. В воскресенье картина абсолютно аналогична субботней. Рекорды тепла не падут (уж слишком велики исторические максимумы), но и без того солнце будет палить нещадно.

Ветер в пятницу северо-западный, в выходные северный, не более 9 м/с.