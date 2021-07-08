Коронавирус за сутки обнаружили в 48 точках Рязанской области

Обновились данные о географии коронавируса в Рязанской области. 140 новых случаев инфекции, о которых сообщалось ранее, за сутки зарегистрировали в 48 населенных пунктах.

В Рязани положительными оказались еще 50 тестов на COVID-19. Среди других городов 8 июля выделился Новомичуринск с 12 заболевшими. В не самом зараженном Ухолове - сразу девять новых случаев. В Екатериновке Милославского района и Сторожевке Ермишинского районе коронавирус обнаружили впервые.

С полной статистикой по населенным пунктам можно ознакомиться по ссылке. Ниже приводим изменения по сравнению с 7 июля:

- Рязань - 16643 (+50);

- Рязанский район – 1230 (+3) (Поляны – 136 (+1), Подвязье – 45 (+1), Дубровичи – 30 (+1));

- Скопин – 1120 (+6);

- Касимовский район – 674 (+3) (Ермолово – 6 (+1), Ибердус – 4

(+1));

- Клепиковский район – 668 (+6) (Тума – 246 (+3), Болонь – 45 (+1), Первушкино – 24 (+1), Бусаево – 15 (+1));

- Ряжск – 642 (+3);

- Рыбное – 615 (+1);

- Сасово – 585 (+1);

- Скопинский район – 574 (+2) (Вослебово – 57 (+1), Городецкое – 9 (+1));

- Новомичуринск – 507 (+13);

- Рыбновский район – 462 (+2) (Завод Ветзоотехника – 27 (+1), Глебково – 13 (+1));

- Шиловский район – 452 (+6) (Лесной – 157 (+2), Терехово – 10 (+1), Заполье – 4 (+2), Константиново – 2 (+1));

- Спасский район – 400 (+7) (Гавриловское – 27 (+3), Половское – 9 (+1), Новый Киструс – 8 (+1), Емельяновка – 4 (+2));

- Шилово – 351 (+4);

- Шацкий район – 306 (+2) (Печины – 5 (+1), Токарево – 2 (+1));

- Шацк – 244 (+1);

- Сараи – 232 (+5);

- Сараевский район – 226 (+1) (Ивановка – 4 (+1));

- Милославский район – 205 (+3) (Центральный – 28 (+2), Екатериновка – 1 (+1));

- Милославское – 186 (+1);

- Спасск-Рязанский – 186 (+1);

- Кораблинский район – 156 (+1) (Бестужево – 8 (+1));

- Пронский район – 144 (+4) (Маклаково – 12 (+1), Мамоново – 9 (+1), Кисьва – 5 (+1), Бакланово – 4 (+1));

- Ухолово – 137 (+9).

- Ухоловский район – 74 (+1) (Калинин – 5 (+1));

- Путятинский район – 67 (+2) (Воршево – 4 (+1), Мясной – 2 (+1));

- Ермишинский район – 56 (+1) (Сторожевка – 1 (+1));

- Пителино – 41 (+1).