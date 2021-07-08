Рязанские бомбардировщики провели условные пуски крылатых ракет

В ходе учений задействованы как бомбардировщики, так и самолеты-заправщики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Летно-тактические учения с участием экипажей самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78 проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. В них участвуют подразделения дальней авиации, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях. Об этом сообщает РИА Новости.

Ракетоносцы Ту-95МС в Саратовской области провели ночные полеты и выполнили условные пуски крылатых ракет.

- Были задействованы молодые летчики. Летный состав отработал взаимодействие с группой руководства полетами в темное время суток, при ограниченной видимости, — РИА Новости цитирует командира авиационного полка полковника Александра Симоненко.

Завершиться учения должны 9 июля.

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