Рязанские бомбардировщики провели условные пуски крылатых ракет

В ходе учений задействованы как бомбардировщики, так и самолеты-заправщики.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Летно-тактические учения с участием экипажей самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78 проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. В них участвуют подразделения дальней авиации, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях. Об этом сообщает РИА Новости.
Ракетоносцы Ту-95МС в Саратовской области провели ночные полеты и выполнили условные пуски крылатых ракет.
- Были задействованы молодые летчики. Летный состав отработал взаимодействие с группой руководства полетами в темное время суток, при ограниченной видимости, — РИА Новости цитирует командира авиационного полка полковника Александра Симоненко.
Завершиться учения должны 9 июля.
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