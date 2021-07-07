Сквер «Бабушкина радость» появился на Забайкальской улице в Рязани

Долго ли будут радоваться бабушки вместе с внуками теперь зависит не только от местных жителей. Но и от полиции. Фото: сайт горадминистрации Рязани.

6 июля состоялась общественная приемка работ по благоустройству территории у дома 16 по улице Забайкальской. По инициативе жителей в рамках областной программы поддержки местных инициатив здесь появилась детская и тренажерная площадки, а также место отдыха. Местные жители решили назвать этот сквер «Бабушкина радость».

- У нас неподалеку есть уже площадка «Счастливое детство». А в этом месте решили назвать «Бабушкина радость» потому, что в доме 16 в основном живут ветераны авиаремонтного завода. И к ним в гости приходят внуки, - нашему изданию рассказала историю создания еще одного комфортабельного места в городе идейный вдохновитель проекта и активная общественница Алла Рыбалко.

Скверик на радость и бабушкам, и внукам. Фото: сайт горадминистрации Рязани.

Однако она опасается, что молодежь из окрестных поселков варварски разрушит то, что создавалось с таким трудом.

- Не успели открыть зону отдыха, как ночью понаехали мотоциклисты со всей округи: шум-гам, одно непотребство - пришлось вызывать полицию. Только наряд ППС утихомирил рокеров, - поведала Алла Анатольевна, бывшая сотрудница правоохранительных органов. - Что же, мне теперь ночами не спать?!

Последний, далеко не риторический вопрос, мы адресуем полиции и инспекции ПДН.

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