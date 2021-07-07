Под Рязанью обнаружили труп пенсионера с огнестрельной раной

Утром 6 июля в селе Истье Старожиловского района обнаружили труп 81-летнего дачника из Рязани. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете.

Тело пожилого мужчины с огнестрельной раной в груди лежало на приусадебном участке. Рядом находилось гладкоствольное охотничье ружье, которое принадлежало пенсионеру на законных основаниях.

— В настоящее время мы проводим проверку по факту обнаружения трупа, — рассказывает следователь по особо важным делам Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Максим Сеничкин. — Рассматриваются все версии случившегося, в том числе – неосторожное обращение с оружием.

Как стало известно «КП-Рязань» от местных жителей, неоднократно женатый мужчина недавно развелся со своей последней женой, которая была моложе его на 20 лет. Возможно, и этот поступок привел к его гибели, но, повторимся, следователи рассматривают все версии.

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