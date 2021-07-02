По факту загрязнения воздуха в Рязани возбуждено уголовное дело

В промышленных узлах Рязани есть несколько крупных предприятий, которые были обвинены в выбросах загрязняющих атмосферу веществ

Рязанское экологическое движение «Дышим чистым» сообщило, что получило ответ из межрегиональной природоохранной прокуратуры на коллективные обращения рязанцев по факту выбросов сероводорода в атмосферу в апреле 2021 года.

Оказалось, что 11 июня по данному факту (подтвержденному лабораториями надзорных органов) отдел МВД России по Октябрьскому району города Рязани возбудил уголовное дело по части 1 статьи 251 УК РФ.

Однако не указано, кто является подозреваемым в совершении преступления. Видимо, это предстоит выяснить следствию.