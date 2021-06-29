На М-5 под Рязанью грузовик протаранил «Ладу» с детьми

Фото: УМВД по Рязанской области.

28 июня на М-5 «Урал» в Рыбновском районе случилось очередное серьезное ДТП. Столкнулись грузовик Volvo и «Лада Веста».

Как сообщил в УМВД по Рязанской области, авария произошла примерно в 20:55 на 161 километре федеральной трассы. 50-летний водитель грузовика из Ульяновской области не выбрал безопасную скорость и дистанцию и протаранил попутный легковой автомобиль.

В результате медицинская помощь понадобилась трем пассажирам «Лады». Одному из них 27 лет, двое других - дети в возрасте 5 лет и 1 года.

Фото: УМВД по Рязанской области.

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