На М-5 под Рязанью грузовик протаранил «Ладу» с детьми

Фото: УМВД по Рязанской области.
28 июня на М-5 «Урал» в Рыбновском районе случилось очередное серьезное ДТП. Столкнулись грузовик Volvo и «Лада Веста».
Как сообщил в УМВД по Рязанской области, авария произошла примерно в 20:55 на 161 километре федеральной трассы. 50-летний водитель грузовика из Ульяновской области не выбрал безопасную скорость и дистанцию и протаранил попутный легковой автомобиль.
В результате медицинская помощь понадобилась трем пассажирам «Лады». Одному из них 27 лет, двое других - дети в возрасте 5 лет и 1 года.
Фото: УМВД по Рязанской области.
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