В Рязани разработали космический аппарат для сбора внеземных объектов

В Рязани не только плохие дороги. Но и одаренные ученые в области космических исследований. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

Космический аппарат, который сможет собирать наноразмерные объекты внеземного происхождения в окрестностях точек либрации (в которой уравновешиваются силы притяжения Солнца и планеты) планет Солнечной системы, разработан в Рязанском государственном радиотехническом университете имени В. Ф. Уткина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, распространенные Федеральным институтом промышленной собственности.

Аппарат содержит ленту с установленными на ней солнечными батареями и микроконтейнерами. В ее верхней и нижней части находятся высоковольтные шины, которые создают электрическое поле (положительно и отрицательно заряженные), притягивая нанообъекты. Герметичность микроконтейнеров обеспечивается запайкой специальными пленками - это исключает попадание земных частиц. В момент герметизации срабатывает датчик штрих-кода. Он записывает информацию о времени запайки, делается это для восстановления информации о местонахождении аппарата.

После сбора нанообъектов солнечная батарея сворачивается. Затем. по задумке конструкторов, их отправят на Землю для изучения с помощью флуоресцентных и электронных микроскопов.

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