В библиотеке имени Горького презентовали книгу «Рязань: эпизоды войны»

Презентация прошла в Мультимедийном зале библиотеки имени Горького.

22 июня в Рязанской областной библиотеке имени Горького журналист «КП-Рязань» Евгений Баранцев презентовал свою новую книгу – «Рязань: эпизоды войны».

В начале мероприятия гости и организаторы почтили память тех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной и тех, кто ушел уже в мирное время. Особое внимание автор книги уделил скончавшейся в январе этого года Лидии Михайловне Ореховой, которая будучи десятилетней девочкой, познала всю трагедию войны и Павлу Андреевичу Галкину последнему рязанцу-фронтовику, Герою Советского Союза, с которым совсем недавно простились в городе Ейске. Именно эти люди оказали сильное влияние на Евгения Баранцева в его работе.

В новой книге представлены двадцать два эпизода, рассказывающие о событиях военного времени связанных с Рязанью. О тяжелой и долговременной работе над одним из эпизодов Евгений поделился с участниками презентации.

- В 1998 году я прочитал статью «Самолет на Четном озере» в газете «Вечерняя Рязань». Там рассказывалось о том, как двое мальчишек заблудились в районе Ласковских озер и обнаружили немецкий бомбардировщик. Статья очень запала мне в душу, наверное, каждый мальчишка мечтает в глухих рязанских местах найти самолет.… В тверских, смоленских, не важно. Статья жила в моем сердце долгое время, и в осознанном возрасте я решился отправиться на поиски этого самолета, - рассказал Евгений Баранцев.

На мероприятии присутствовали некоторые герои книги, первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Анна Рослякова, депутат Государственной Думы, Герой России Андрей Красов, а также другие неравнодушные к истории родной страны гости.