В рязанском гипермаркете «Глобус» сняли очередь за прививкой от COVID-19

Фото со страницы Дмитрия Хубезова.

В Рязани в гипермаркете «Глобус» заметили очередь за прививкой от COVID-19. Об этом в воскресенье, 20 июня, поздравляя бывших коллег с Днем медицинского работника, сообщил Дмитрий Хубезов.

«Второй день ажиотажный спрос на вакцинацию. Приятно это видеть», - написал на личной странице в соцсетях бывший главный врач Областной клинической больницы, ныне депутат Рязанской областной Думы.

Хубезов рассказал, что помог сотрудникам пункта вакцинации заполнять документы, «чтобы очередь двигалась быстрее». Правда, фото очереди, очевидно, сделано не в момент визита политика.

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