Новая концепция развития общественного транспорта Рязани родится к 1 июля

Рязань и пригород заполонены коммерческими перевозчиками. Неужели это панацея от транспортного коллапса? Фото: Павел АВЕРИН

Депутатам гордумы Рязани к 1 июля представят новую концепцию развития общественного транспорта. Об этом начальник управления транспорта администрации Рязани Вениамин Синяков рассказал на заседании рабочей группы комитета по ЖКХ и развитию инфраструктуры.

По словам Синякова, в данный момент на рассмотрении находится несколько вариантов. Какие варианты он может предложить, если новый ответственный за всю транспортную инфраструктуру областного центра окончил Рязанское военное автомобильное училище, а после этого «служил в армейских рядах»?

- В Рязани постоянно меняются начальники управления транспорта, но проблемы не только решаются, но и усугубляются, буквально в геометрической прогрессии, - прокомментировал ситуацию зампред Рязгордумы Дмитрий Панкин, постоянно занимающийся вопросами общественного транспорта и входящий в рабочую группу. - На данный момент соотношение муниципального и коммерческого транспорта в городе соответствует пропорции 25\75, с преобладанием коммерческого.

По словам депутата, муниципальный транспорт обслуживает маршруты, которые социально востребованы. Коммерческие перевозчики обслуживают самые прибыльные маршруты, и зачастую как следует работают только в часы самых интенсивных нагрузок. В вечернее время коммерческий перевозчик практически не работает, и город обслуживается только муниципальным общественным транспортом.

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