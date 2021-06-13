При пожаре на подземной парковке в Рязани сгорели два автомобиля

Сбивать пламя с автомобилей пришлось под землей

О пожаре на подземной парковке в одном из домов по улице Садовой сообщалось утром 13 июня. Из-за неопределенности, как будет развиваться ситуация, из соседних квартир шестиэтажного дома было эвакуировано 15 человек, причем некоторые вышли на улицу с имуществом.

В подземном паркинге кирпичного дома огонь повредил 2 автомобиля. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава государственной противопожарной службы, сообщила пресс-служба управления МЧС по Рязанской области.