Приостановили работы на мосту через Трубеж в Рязани

Руководитель автосообщества "ПУВР" Георгий Парублев и Юрий Фурфурак (слева направо) выяснили, почему приостановлен ремонт моста. Фото: сайт горадминистрации.
На осмотр моста через реку Трубеж, где сейчас ведутся ремонтные работы, 11 июня выехал начальник управления благоустройства города Юрий Фурфурак вместе с представителями общественности.
Дело в том, что на мосту временно отложены ремонтные работы.
- Неделю назад мы подошли к этапу устройства гидроизоляции на ремонтируемом участке дороги. Однако осадки не позволяют планово выполнить работы по гидроизоляции и устройству дорожного полотна. Как только наступит устойчивая погода, ремонтные работы будут продолжены, – отметил руководитель подрядной организации Антон Кузнецов.
Подрядчик заверил, что ремонт моста через Трубеж будет завершен в контрактные сроки.
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