Сорокина: Необходимо упорядочить движение электросамокатов

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина высказалась об электросамокатах, обретающих все большую популярность. Чиновница, считает, что их движение нужно упорядочить.

«Конечно, необходимо упорядочить движение электросамокатов по городским улицам, выработать дальнейшую концепцию развития этого вида транспорта», - заявила Сорокина после личного приема граждан, где вопрос и поднимался.

Градоначальница высказалась в том ключе, что в городе должно быть комфортно всем - и пешеходам, и любителям самокатов, и автомобилистам. Сорокина считает, что над этим вопросом стоит поработать. Конкретных соображений по «упорядочению движения» она пока не высказала.