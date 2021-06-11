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Общество11 июня 2021 18:05

Сорокина: Необходимо упорядочить движение электросамокатов

Вопрос поднимался на личном приеме граждан
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/luckybikerzn

Фото: vk.com/luckybikerzn

Глава администрации Рязани Елена Сорокина высказалась об электросамокатах, обретающих все большую популярность. Чиновница, считает, что их движение нужно упорядочить.

«Конечно, необходимо упорядочить движение электросамокатов по городским улицам, выработать дальнейшую концепцию развития этого вида транспорта», - заявила Сорокина после личного приема граждан, где вопрос и поднимался.

Градоначальница высказалась в том ключе, что в городе должно быть комфортно всем - и пешеходам, и любителям самокатов, и автомобилистам. Сорокина считает, что над этим вопросом стоит поработать. Конкретных соображений по «упорядочению движения» она пока не высказала.