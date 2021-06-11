По делу о пожаре в рязанской больнице Семашко изъяли документы о закупках

Продолжается расследование уголовного дела о пожаре в рязанской больнице Семашко, когда трое человек погибли и еще несколько пострадали. Как и предполагает процедура, документацию медучреждения изъяли – без этого установить все обстоятельства, приведшие к трагедии, невозможно.

В частности, бумаги касаются закупок оборудования для нужд отделения анестезиологии и реанимации, где и произошло возгорание, сообщили в СУ СКР по Рязанской области. Напомним, ранее поступала информация (в том числе от официальных лиц) о загоревшемся от замыкания и взорвавшемся аппарате ИВЛ (его закупили в 2020-м), позже – о возможных проблемах с кроватью на электроприводе.

Среди тех, кого допрашивают в рамках расследования, помимо медперсонала и ответственных руководителей значатся представители поставщиков медицинского оборудования.

Проводятся судебно-медицинские, комплексная пожарно-техническая и химическая экспертизы.