Жительнице аварийного дома в Рязани предлагают маневренный фонд

Эдуард Алтунин идет на переговоры с Еленой Водяновой. Фото: сайт горадминистрации.

Елене Водяновой по причине аварийности жилого помещения на Колхозной улице, где она ютится, повторно предложили переехать в отремонтированную квартиру маневренного фонда. Она находится не на окраине областного центра, а на Соборной улице на улице Соборной. Помимо ремонта части комнат в прошлом году здесь были приведены в порядок помещения общего пользования, кухни, санузлы и душевые кабины.

- Водянова боится того, что как только она переедет в маневренный фонд, то про нее сразу забудут, - рассказал замначальника городского управления ЖКХ и энергетики Эдуард Алтунин, который 9 июня вел переговоры с женщиной. - А что будет зимой? Ведь мы отключим все коммуникации с энергоресурсами - дом-то аварийный. Хорошо, что нашелся брат, с помощью которого, надеюсь, нам удастся этот вопрос решить. Елена должна понять, что после того, как придут федеральные средства, она переедет из маневренного фонда в обычную квартиру.

Водяновой предложили максимальную помощь в переезде, включая предоставление транспорта. В ходе встречи сотрудники администрации разъяснили женщине, что дальнейшее проживание в аварийном доме небезопасно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!