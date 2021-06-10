В «Рязанском доме белого аиста» поселились три дикие птицы

К себе в вольер Руслана и Гоша - семья нелетных аистов - чужака не пустила. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Новые жильцы появились в центре реинтродукции «Рязанский дом белого аиста», что находится в деревне Кораблино – три дикие птицы выбрали это место и пытаются закрепиться на территории. Сейчас в питомнике кипит жизнь. В семье нелетной пары Русланы и Гоши подрастают трое птенцов, которые вот-вот начнут тренировать новые полеты. В отдельных вольерах обитают еще две пары птиц.

Привлекают чужаков не только сородичи, но благоприятные условия жизни – размещенные на высоких опорах искусственные гнезда, несколько водоемов и проведенная на территории биотехния.

Одной из задач создания в Рязанской области центра реинтродукции было именно привлечение на территорию диких особей, которые впоследствии захотят построить здесь гнездо и вывести потомство. И вот, спустя, полтора года работы центра произошло то, чего так долго ждали орнитологи.

Сначала прилетела пара птиц, в одной из которых сотрудник центра - орнитолог Антон Барановский - опознал выпускника прошлого года: есть большая вероятность, что с собой самец привел подругу. Они выбрали гнездо на 12-метровой опоре и потихоньку его обустраивают.

А на днях прилетел еще один дикий аист. Чужак появился со стороны юго-запада, не разобравшись, сходу спланировал на ту самую опору. Надо сказать, что птицы не оробели от такой наглости и в очень резкой форме, с применением клювов, объяснили, что в дом без спроса вваливаться неприлично. Ошарашенный гость катился из гнезда кубарем и лишь на середине пути вниз раскинул крыльями. Напоследок он сделал круг над вольером Русланы и Гоши - но и там ему предусмотрительно пригрозили расправой.

На следующий день незваный гость вернулся и решил еще раз попытать счастье, но уже в вольере Русланы и Гоши. И снова неудача – родители, защищая свое гнездо и птенцов, издавали такие устрашающие звуки и так ярко демонстрировали свое негодование и готовность заклевать гостя до смерти, что он предпочел ретироваться. Интересно, что при этом птица питомник не покинула.

- По не проверенной специалистами информации, еще четырех птиц видели в районе «Рязанского доме белого аиста», - сообщил нам научный консультант центра Виталий Тягунин. – Мы очень рады, что наши теоретические построения реализовываются в практические дела.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Орнитолог Юрий Галченков:

- Это очень здорово, что «Рязанский дом белого аиста» начинает выполнять одну из своих миссий - притягивать к себе дикий молодняк. Возможно, кто-то из этих птиц на следующий год вернется с намерениями гнездиться.