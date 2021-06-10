В рязанском поселке Строитель отключили холодную воду

В поселке Строитель со старым жилым фондом к коммунальным авариям привыкли Фото: Владимир ФРОЛОВ

В рязанском поселке Строитель, на улицах Качевской и Поселковой, с 10 часов утра 10 июня семь многоквартирных домов остались без холодного водоснабжения. Жителей заранее предупредили об этом, чтобы они смогли сделать дома запасы воды.

На водоводе, ведущем в Строитель, идут плановые аварийно-восстановительные работы. Вода в дома 16/1, 18, 20, 22, 24/2 и 26/1 по улице Качевской и дом 3 по улице Поселковой вновь поступит около 17:00.