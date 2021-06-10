В Рязани из-за ДТП образовались пробки на Южной окружной и Спортивной

Многие аварии в Рязани происходят по причине дефектов на дорогах и скользкого покрытия

Утром 10 июня в Рязани сразу в нескольких местах города произошли ДТП с участием грузовых автомобилей.

На Южной окружной дороге недалеко от пересечения с Московским шоссе (у «М5 молла») яма в асфальте привела к тому, что один из грузовиков натолкнулся на ограждение. Об этом сообщили водители в паблике «Подслушано у водителей в Рязани».

На улице Спортивной, у поворота на путепровод к улице Есенина, грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Фото размещено в паблике «Дороги Рязани».

Из-за ДТП образовались пробки на упомянутой Южной окружной и улице Спортивной у ЦСК. Комментаторы считают, что виновато состояние дорог – они скользкие от дождей, а также на них быстро образуются ямы.