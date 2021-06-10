На дороге Рязань – Солотча произошло смертельное ДТП

Кадр из видео в паблике «Подслушано у водителей в Рязани»

9 июня под вечер на автодороге Рязань – Солотча на повороте к комплексу «Некоторое царство» произошло ДТП.

В пабликах социальных сетей очевидцы делились видео с места происшествия. На этих кадрах два автомобиля стояли разбитыми на сколькой от дождя дороге.

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила, что около 18:00 на трассе, идущей параллельно селу Поляны, столкнулись автомобили Kia Sportage и Toyota Rav4. В результате ДТП 24-летний водитель машины марки Toyota от полученных травм скончался на месте. Водитель и пассажир второй иномарки получили травмы, требующие медицинской помощи.