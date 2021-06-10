Муниципальное имущество: последний бастион?

В последнее время обострилось внимание к муниципальной собственности в Рязани со стороны различного рода федеральных структур. Причем к муниципальной собственности именно в областном центре, не в районах и поселках Рязанской области: видимо, там её совсем немного осталось, или она совсем не в том состоянии, чтобы их привлечь. Самый очевидный вопрос в этой связи: с какой целью? Не менее важно: а нужно ли это рязанцам?

Приведу наиболее яркие примеры.

Рязанский водоканал. Конечно, попытки взять одно из стратегических муниципальных предприятий (обеспечивает потребности полумиллионного города в водоснабжении и водоотведении) в концессию, то есть в очень долгосрочную аренду, начались не сегодня. Но с новой силой возобновились летом прошлого года, когда их предприняло ООО «РВК-центр» (дочерняя структура «Росводоканала» – крупной коммерческой структуры федерального уровня). В отличие от предыдущей попытки здесь не было красочного обоснования «нужности и полезности» сего мероприятия. Просто было документально обозначено намерение заключить концессионное соглашение в отношении данного муниципального предприятия. В августе 2020 года была создана комиссия из числа городских чиновников, депутатов и общественности для рассмотрения данного предложения и прочих вытекающих отсюда обстоятельств, которая заняла однозначную позицию, подкрепив её юридическим обоснованием: стратегическое муниципальное предприятие должно быть в ведении города, а не концессионера. Но, несмотря на это, несостоявшийся концессионер с настойчивостью, достойной лучшего применения, стал добиваться своего через суд, чем занимается и по сей день.

А вот интересно: был ли в РФ хоть один удачный пример передачи водоканала в концессию? Или только как в Калуге? Когда это обернулось бесконечными плановыми отключениями воды, плавно переходящими в аварии на водопроводе… В конечном итоге властям пришлось выкупить у «Росводоканала» объекты водоснабжения и водоотведения. По информации местных СМИ, несмотря на то, что данная сумма не озвучивалась, она «была огромной».

Городской общественный транспорт. Его состояние всё больше тревожит жителей города.

Надо отметить, что в последнее время удалось кое-чего добиться в изменении отношения чиновников разных уровней к данному вопросу. Сегодня они говорят о необходимости сохранить и развивать муниципальный транспорт. Но для того, чтобы это было закреплено практически, необходимо провести серьёзные экономические расчеты, развивать маршрутную сеть, а муниципальные транспортные предприятия снабдить современными троллейбусами и автобусами в необходимом количестве.

Администрация города обещала представить концепцию развития городского транспорта с учётом предложений депутатов и общественности до 1 июля 2021 года. Но не успели городские чиновники рассказать о своих разработках, как им «на помощь поспешили» госкорпорация ВЭБ.РФ и Сбербанк со своими вариантами глобальной, по городским масштабам, транспортной реформы.

Конечно, у данных структур больше возможностей, нежели у муниципалитета. Но чем именно объясняется такой интерес с их стороны? Кроме того, есть в их предложениях целый ряд принципиальных моментов, которые либо настораживают, либо неприемлемы. К примеру, повышение стоимости проезда и неопределённая судьба муниципального транспортного предприятия. Оба варианта очень дорогостоящие (более трёх и почти пять миллиардов рублей соответственно). Города, где что-то подобное уже применяется, можно пересчитать по пальцам одной руки. Причём в Твери это сопровождается падением в «экономическую» яму, в Перми (помимо эпизодического самовоспламенения «новых автобусов») общественный транспорт за первые четыре месяца этого года также понёс убыток – в сотни миллионов рублей.

В этом же ряду настойчивого интереса к муниципальному имуществу, на мой взгляд, стоит и ситуация с рязанской школой №6.

Данные примеры доказывают главным образом то, что нынешняя система управления и хозяйствования явно не способствует улучшению жизни на местах. Ведь все вышеперечисленные случаи, создающие очевидные проблемы на местном уровне, были законодательно благословлены на федеральном.

Известно, что муниципальная собственность – это фундамент муниципальной экономики. И его нужно укреплять и развивать, оберегая от различного рода «прихватизаторов» и авантюрных проектов.

Реклама. Точка зрения автора может не совпадать с мнением редакции.