Минпромторг РФ: аппараты ИВЛ в рязанской больнице были иностранными

Пресс-конференция Олега Гриднева из минздрава РФ и Андрея Прилуцкого из рязанского минздрава во дворе больницы Семашко Фото: Владимир ФРОЛОВ

Аппараты искусственной вентиляции легких, которые сгорели во время пожара в рязанской больнице имени Семашко, были произведены в Китае. Об этом рассказали ТАСС в минпромторге России.

Во время интервью с журналистами днем 9 июня региональный министр здравоохранения Андрей Прилуцкий сказал, что аппараты были закуплены в ноябре 2020 года по линии минпромторга РФ. Ведомство проследило путь товаров по своим документам и выяснило, что российская техника в рязанскую больницу не поставлялась – она была приобретена в Китае. В 2020 году этим сделкам удивлялись СМИ, указывая, что в нашей области есть предприятие российского концерна, производящего такую же аппаратуру.

В то же время заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев заявил, что у него нет никаких данных о том, что возгорание произошло из-за аппаратов ИВЛ.