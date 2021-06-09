Житель Касимова выстрелил 2 раза и получил за это 2 года и 3 месяца

У мужчины с криминальным прошлым оказался на руках газобаллонный пневматический пистолет

«Желая улучшить свое настроение, без какого-либо провода демонстративно выстрелил из имевшегося у него газобаллонного пистолета...» – говорится в сообщении прокуратуры о наказании 31-летнего хулигана из Касимова. Подобные случаи происходят в Рязанской области не слишком часто.

В январе 2021 года мужчина, поссорившись с женой, вышел из дома и увидел на улице компанию незнакомых ему людей с малолетним ребенком. Именно по ним он и произвел несколько выстрелов из пневматического оружия, чем сильно напугал.

Правда, потом виновный сам явился с повинной, во время суда признал вину и раскаялся. Это было ему зачтено как смягчающие обстоятельства, но все же за грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, с применением оружия (п. «а» ч.1 ст.213 УК РФ), а также в связи с предыдущими приговорами, ему было назначено наказание в виде реального лишения свободы – 2 года и 3 месяца в колонии-поселении.